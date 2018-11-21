Вышедший на пенсию пилот напоследок испортил самолет

dailymail.co.uk

Пилот, празднующий свой последний полет, врезался крылом в пожарную машину после благополучной посадки. Снятым на видео инцидентом поделился Daily Mail.

Инцидент произошел с Airbus 340-313, прибывшим в аэропорт Буэнос-Айреса из Мадрида. На кадрах видно, как на взлетно-посадочной полосе две пожарные машины поливают лайнер водой, в то время как он медленно катится по кругу и затем врезается левым крылом в одну из машин.

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В результате никто не пострадал. Повреждение крыла оказалось незначительным, однако самолет временно будет отстранен от выполнения рейсов. Проводится расследование.

В октябре самолет авиакомпании Air India, перевозивший 130 пассажиров на борту, врезался в стену при взлете и продолжил полет. Инцидент произошел с Boeing 737, следовавшим из аэропорта Тричинополи (Индия) в международный аэропорт Дубай.

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