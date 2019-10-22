Трап протаранил самолет в российском аэропорту

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина трап протаранил пассажирский самолет, ожидавший вылета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, телетрап врезался в двигатель лайнера Boeing 787, принадлежавший вьетнамским авиалиниям. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 22 октября в аэропорту Шереметьево был поврежден тягачом другой самолет, принадлежавший российской авиакомпании. Из-за столкновения у лайнера оказалась повреждены стойка шасси, корпус разъема питания, а также вырваны несколько кабелей.

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