Повреждение тягачом самолета в российском аэропорту попало на видео

LIFE SHOT / Telegram

Тягач с установкой воздушного запуска (УВЗ) двигателя повредил стойку шасси грузового самолета Boeing-747 авиакомпании «Карго» в московском аэропорту Шереметьево. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, но видео появилось только сейчас.

Оператор забыл отключить от лайнера кабели и начал движение. В результате у самолета помимо стойки шасси поврежден корпус разъема питания, а также вырваны несколько кабелей.

Ранее в октябре самоходный трап столкнулся с самолетом Airbus A-321 в аэропорту Челябинска. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Москвы. Поданный для пассажиров трап слишком сильно приблизился к воздушному судну и повредил его.

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