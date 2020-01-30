Вылетевший из Москвы российский самолет приготовился к экстренной посадке

Российский самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы, приготовился к экстренной посадке в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Лайнер должен был выполнить рейс до Ростова, однако меньше чем через час после вылета командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт. Самолет вырабатывает топливо.

Ранее в январе российский самолет авиакомпании S7 благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за отказа закрылков. В результате произошедшего никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Авиалайнер Embraer 170 направлялся в Екатеринбург.

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