Летевший в Крым самолет приготовился к срочной посадке из-за угрозы минирования

Летевший на полуостров Крым самолет приготовился к экстренной посадке в Ростове-на-Дону из-за угрозы минирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о самолете, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь. Решение было принято в связи с анонимным сообщением о минировании.

UPD: Самолет не приземлился в Ростове-на-Дону и продолжил следовать в пункт назначения — аэропорт Симферополя.

Ранее в марте несколько российских самолетов уже меняли курс в связи с возникновением различных неполадок. Так, например, Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, готовился приземлиться в Перми после того, как сработал датчик разгерметизации.

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