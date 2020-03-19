Появились сообщения о минировании сразу трех российских самолетов

На электронную почту аэропорта Домодедово поступили сообщения о минировании трех российских самолетов. Об этом в четверг, 19 марта, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, речь идет о рейсах Санкт-Петербург — Москва, Москва — Уфа и Новосибирск — Москва. Первый уже благополучно приземлился в столице.

Кроме того, еще один самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги, пролетая над Кировской областью. Сейчас он готовится посадке в пункте своего назначения. Лайнер продолжает движение, не отклоняясь от маршрута.

С начала марта в правоохранительные органы поступило около 30 сообщений об угрозах взрыва на борту самолетов. В Кремле сообщили, что спецслужбы России работают по поиску злоумышленников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



