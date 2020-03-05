Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов

Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 5 марта.

«В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в четверг стало известно о трех российских самолетах, которые получили сообщения об угрозе взрыва. Речь идет о лайнерах, следовавших из Москвы в Сыктывкар и Омск. Еще одно воздушное судно вылетело из Санкт-Петербурга в Симферополь.

3 марта самолет, летевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске из-за сообщения о минировании.

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