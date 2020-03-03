Самолет экстренно сел в российском аэропорту из-за сообщения о минировании

Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, экстренно сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании на борту. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По информации РИА Новости, на борту было 167 пассажиров и 14 членов экипажа. Посадка в аэропорту Хабаровска прошла в штатном режиме.

На месте работает аварийно-спасательная команда аэропорта. Самолет проверят, после чего он вылетит в Москву. Пассажиры также пройдут дополнительный осмотр. Время вылета на данный момент не определено.

В январе самолет российской авиакомпании S7 экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за того, что одна из пассажирок угрожала взорвать себя и весь самолет. Воздушное судно следовало по маршруту из Симферополя в Москву.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!