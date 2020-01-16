Российский SSJ-100 сел на недостроенную полосу вблизи аэропорта

Российский пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу вблизи московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает в четверг, 16 января, «Интерфакс».

Инцидент произошел с воздушным судном, следовавшим по маршруту из Саббеты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву. Известно, что экипаж лайнера произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу.

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По словам собеседника агентства, в результате произошедшего никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал. При этом отмечается, что данных от официальных источников о случившемся нет.

13 января сообщалось, что SSJ-100, следовавший из Москвы в Ставрополь, через некоторое время после взлета вернулся в аэропорт Шереметьево. После вылета экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя. После этого было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

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