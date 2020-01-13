Вылетевший из Шереметьево SSJ-100 вернулся в аэропорт

Самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), следовавший из Москвы в Ставрополь, через некоторое время после взлета вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, после вылета экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя. После этого было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

Отмечается, что посадка прошла штатно. На борту были 55 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. На данный момент устанавливаются причины произошедшего, проводится технический осмотр воздушного судна.

В декабре 2019 года в Шереметьево приземлился самолет SSJ-100 с неисправностью бортового оборудования. Борт следовал из Челябинска в Москву, посадка также прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

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