Пассажирский самолет аварийно приземлился в московском аэропорту

В московском аэропорту Внуково пассажирский самолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, инцидент произошел на борту Boeing 737, у которого при посадке разрушилась левая стойка шасси.

Отмечается, что в настоящее время лайнер находится на рулежной дорожке. Согласно предварительным данным, в результате произошедшего никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как уточняет «Интерфакс», самолет прилетел из Махачкалы.

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1 ноября пассажирский SSJ-100 авиакомпании «Ямал» вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета спустя примерно полтора часа после взлета. На борту находились 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Посадка была произведена благополучно, в результате инцидента никто не пострадал. Причиной технических проблем оказалось попадание птицы в один из двигателей.

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