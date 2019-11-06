Российский самолет экстренно сел из-за проблем с двигателем

Самолет Boeing 777, вылетевший рейсом 7571 из Москвы в Пунта-Кана, Доминиканская Республика, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических проблем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его данным, после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей.

Самолет успешно приземлился в аэропорту вылета. На борту лайнера находились 488 человек, информации о пострадавших нет. Причина инцидента выясняется.

Ранее в ноябре самолет, вылетевший из Москвы в Рим, экстренно приземлился в Минске после того, как одному из пассажиров стало плохо. По словам другого пассажира, после приземления в белорусской столице мужчину передали медикам скорой помощи. Других подробностей инцидента он не привел.

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