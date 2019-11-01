Российский пилот дал девушке «порулить» самолетом

В сети появилось видео с сидящей за штурвалом самолета женщиной, которую якобы допустил к управлению ее знакомый командир воздушного судна. Об этом в пятницу, 1 ноября, пишет News.Ykt.Ru.

На кадрах видно, как девушка сидит на месте пилота, и слышно, как он учит ее управлению транспортным средством: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!»

По информации издания, на ролике запечатлены кадры, снятые, предположительно, в сентябре или октябре текущего года во время рейса Якутск — Батагай, выполняемого авиакомпанией «ИрАэро». Запись в соцсетях разместила сама героиня видео, однако в настоящее время ее аккаунт недоступен.

Отмечается также, что девушку якобы незаконно посадил за штурвал ее близкий друг, командир воздушного судна.

В свою очередь, в «ИрАэро» сообщили, что проводят проверку по факту произошедшего. «Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок», — указали в пресс-службе.

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