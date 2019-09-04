Путешествия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Соловьев предрек Украине новые войны
Нерасторопный победитель лотереи едва не лишился миллионного выигрыша
В России заявили о появлении условий для решения конфликта в Донбассе
Россия пообещала дать отпор западному влиянию
Назван самый комфортный для жизни город мира
Долги россиян оставят без внимания
Названы самые ожидаемые фильмы осени
Украинку убили во время секса в Турции
Москвич на корточках возле пустой скамьи стал предметом спора 
Новости партнеров

Пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота

Перейти в «Мою Ленту»

В Великобритании пассажир самолета сел за штурвал из-за того, что пилот не вышел на работу. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, самолет авиакомпании ЕasyJet, который должен был совершить перелет из Манчестера в испанский Аликанте, задержали из-за того, что пилот лайнера не пришел на работу. Туристам, которые уже успели пройти досмотр в аэропорту, объявили, что вылет задерживается на неопределенное время.

Пассажир Майкл Брэдли, который отправился в отпуск с женой и маленьким ребенком, не захотел несколько часов ждать резервный рейс и предложил авиакомпании свои услуги. Он позвонил в EasyJet и сказал, что готов сесть за штурвал, а также сообщил, что имеет при себе удостоверение пилота. Менее чем через минуту ему перезвонили и пригласили занять место командира корабля.

В авиакомпании поблагодарили Брэдли за то, что он помог пассажирам вовремя добраться в Аликанте. Также в EasyJet отметили, что позволили мужчине управлять самолетом только после тщательной проверки. «Это полностью соответствует правилам, поскольку у пассажира были при себе лицензия и удостоверение личности. Безопасность всегда является нашим высшим приоритетом», — заявили в компании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Brit dad flies easyJet plane to Spain himself after pilot doesn't show up
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот потерял сознание в небе
Путешествия
Путешествия00:07 3 сентября

«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»

Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
08:57Сегодня

Самолет в российском аэропорту совершил аварийную посадку

14:27Сегодня

Минтранс задумал отменить досмотр россиян на транзитных рейсах по стране

13:44Сегодня

Россию обвинили во лжи об украинских туристах в Крыму

Путешествия00:02 1 сентября

«Прыгнул — и омолодился!»

Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму
13:29Сегодня

Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа супруга

10:14Сегодня

Найдена достойная альтернатива сексу

09:26Сегодня

Появились подробности аварийной посадки самолета из-за проблем с шасси

Путешествия00:0328 августа

«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»

Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
06:38Сегодня

Названа причина подорожания авиабилетов

02:12Сегодня

Туристка в Израиле заплатила за шаурму почти три тысячи долларов

23:13 3 сентября

Мать утонувшей в турецком отеле девочки из России рассказала о произошедшем

Россия
Разбившийся российский штурмовик Су-25 был исправен
Российский штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье
Самолет рухнул во время отработки фигур высшего пилотажа. Поиск пилотов продолжается
В России впервые появится памятник евреев цыганам
«Оттуда выбегали сотни окровавленных детей и взрослых»
 
Катафалк с телом россиянина загорелся и попал на видео
Артемий Оськин«Это был ад, я боялась, что его сердце не выдержит»
Артемия спасет срочная операция на открытом сердце. Ему нужна ваша помощь!
Российские кочевники пожаловались на травлю их детей в школе-интернате
Все материалы
Мир
Россия пообещала дать отпор западному влиянию
Последнее китайское поражение
Жители Гонконга боролись с властью все лето. Почему им не стоит радоваться своей победе
Украинку убили во время секса в Турции
США готовятся к удару мощнейшего урагана «Дориан»
Катастрофические разрушения, массовая эвакуация и погибшие: что известно о шторме
Лавров ответил на вопрос о врагах России
«Пришли солдаты и выставили нас из дома»
Зачем американцы загнали десятки тысяч своих граждан в концлагеря во время Второй мировой
Полный запрет на электронные сигареты впервые введут в США
Все материалы
Бывший СССР
Украина даст России право контролировать перемирие в Донбассе
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Кличко объяснил причину своего «незаконного» увольнения
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Из Верховной Рады захотели выгнать гуляк
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил
Все материалы
Экономика
Долги россиян оставят без внимания
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Ловушка для «Росгосстраха»
Или как бывшая «дочка» по дешевке использует имя покинутой «матери»
Lamborghini сделала первый гибрид
«Пользоваться автомобилем, но не владеть им»
Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» о рынке, новых автомобилях и IT-решениях
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Все материалы
Силовые структуры
Тюремщик с подельником похитили у судебных приставов 200 килограммов нефрита
Без следа и следствия
Самые громкие преступления СССР и России, которые так и остались нераскрытыми
Участника митинга в Москве посадили на 3,5 года за брошенную в росгвардейца урну
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Заподозренные в подготовке теракта в годовщину Беслана школьники получили дело
Олег Сенцов в зале судаРоссия и Украина начали обмен заключенными
Стороны держат детали операции в секрете
Бывшего полицейского посадили за «пьяный» наезд на толпу в День молодежи
Все материалы
Наука и техника
Легендарную Nokia 3310 снова перевыпустят
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
США выбрали производителя своего гиперзвукового «Авангарда»
Последнее мирное лето
Уникальные кадры Европы, в которой вот-вот разразится Вторая мировая война
Трамп случайно рассекретил американский военный спутник
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11
Все материалы
Спорт
Единственная в истории Испании призерка зимней Олимпиады найдена мертвой
Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов«Ты половину Дагестана с собой притащил!»
Нурмагомедов привез друзей в Америку. Их делают чемпионами звезды UFC
Назван самый быстрый футболист Лиги чемпионов
Андрей Спиридонов«Вдохнуть можешь, а выдохнуть — нет»
В 90-е российские баскетболисты чуть не стали чемпионами Европы. Но их решили отравить
Жирков свалил неудачи в АПЛ на семью
Серхио Агуэро«Он умирая будет забивать»
Горячее лондонское дерби, триумф «Ливерпуля» и провал «Челси» — главные события тура АПЛ
Бывший чемпион UFC оправдался за нокаут от полураздетого мужчины на улице
Все материалы
Культура
Названы самые ожидаемые фильмы осени
Спаси и укуси
Ведьма из кошмаров, подпольное порно и «Торт» — главные сериалы месяца
Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Подавись улыбкою своей
Хоакин Феникс дает Джокера, а в Чили горят улицы и семьи: Венеция-2019
Безруков предложил облагать иностранные фильмы «мздой» за прокат в России
«Челюсти разрезали еду, как нож гильотины»
Как трицератопс и тираннозавр рекс стали злейшими врагами
Диджей сделал девушке анилингус на сцене Burning Man перед толпой
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев предрек Украине новые войны
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Google оштрафовали на 170 миллионов долларов за сбор данных о маленьких детях
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день рождения
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Разводящая цветы героиня фильма Дудя распродала весь товар за два дня
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в обнимку с моделью с болезнью кожи и разочаровала фанатов
Столичный размах
Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира
Женщина повторила обнаженные фотографии «единственной красавицы семьи Кардашьян»
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Модель раскрыла легкий способ похудения с помощью пиццы
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в позе березки насмешила фанатов
Все материалы
Путешествия
Самолет в российском аэропорту совершил аварийную посадку
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
Минтранс задумал отменить досмотр россиян на транзитных рейсах по стране
«Прыгнул — и омолодился!»
Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму
Россию обвинили во лжи об украинских туристах в Крыму
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа супруга
Все материалы
Из жизни
Свадебный олень
Китайцы сходят с ума по безвкусным фотографиям. И готовы платить за них любые деньги
Крупный кровососущий червь спрятался в носу ребенка
Во время съемок норвежского военного сериала — подработка. Прага«Я научил их правильно пить и закусывать водку»
История россиянина, который уехал учиться в Чехию
Российские врачи достали из питона Альбины шесть килограммов яиц
Ним Джини (справа) с Ирен«Это все так странно»
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Туристы вернулись домой и обнаружили в своем багажнике нелегального мигранта
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Все материалы
Почему на треке в Спа гибнут пилоты?
Избранное на Моторе: Nissan GT-R и история самого устрашающего поворота Формулы-1
Смешные и странные ролики августа
Дрэг-рейсинг на мотокультваторе, «Копейка»-трицикл и невероятный Volkswagen из Бразилии
Длительный тест Audi A4 Allroad
В нашем гараже побывала, возможно, самая недооцененная модель Audi
Дом, который построил Aston Martin
Почему автопроизводители последовали примеру фэшн-брендов и начали «ходить по домам»
Раскрыт 761-сильный электрический седан Porsche
Построен первый прототип обновленной Lada Vesta
Кроссовер SsangYong впервые получил пять звезд в краш-тестах
Все материалы
Дом
Пользователей сети рассмешил туалет с балконом
Русские сдаются
Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
Полину Гагарину раскритиковали за скучную спальню
«Лицо засеребрилось от стыда»
Россияне украшают дворы страшными зверьми и куклами без глаз. Горожан это пугает
Построившего особняк на деньги учеников директора школы отправили в тюрьму
«Берут за копейки»
Что осталось от недвижимости в Донбассе и кому она все еще нужна?
Самый дешевый пентхаус России нашли в Омске
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Россияне испугались роботов
В Уфе открыли центр по поддержке малого бизнеса
Все материалы