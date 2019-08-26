Пилот потерял сознание в небе

Пилот авиакомпании Jet2 упал в обморок во время рейса. Об этом сообщает Mirror.

Самолет, летевший из Манчестера на португальский остров Мадейра, совершил экстренную посадку в Порту.

По случайности на борту лайнера оказался еще один летчик Jet2, который летел в отпуск. Узнав об инциденте, он предложил помощь второму пилоту, прошел в кабину и успешно посадил самолет.

Потерявшего сознание командира экипажа тут же отправили в больницу с кислородной маской. Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам и пообещали как можно скорее доставить их в пункт назначения.

В июле пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Montenegro Airlines экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание командира экипажа. Второй пилот связался с наземными службами, взял на себя управление самолетом и экстренно посадил его в аэропорту Грабцево.

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