Пилот Etihad Airways умер во время рейса из Абу-Даби в Амстердам. Грузовой борт был вынужден изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Кувейте, сообщает издание Gulf News со ссылкой на заявление авиакомпании.

Отмечается, что командир экипажа оказался не способен управлять самолетом на ранней стадии полета. В Кувейте борт ожидали врачи, однако медики смогли только констатировать смерть пилота.

В Etihad Airways выразили соболезнования его семье. Причина смерти не называется.

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В конце прошлого года сообщалось о том, что командир экипажа потерял сознание при взлете в аэропорту Домодедово. Второй пилот частного немецкого самолета в одиночку посадил его. Несмотря на попытки врачей оказать летчику помощь, он скончался.

В августе 2016-го в аэропорту Новосибирска совершил посадку лайнер из Салоников, командир экипажа которого за 20 минут до приземления почувствовал себя плохо и потерял сознание. Выяснилось, что у пилота произошло кровоизлияние в мозг.