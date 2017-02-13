Во Франции умер последний пилот авиаполка «Нормандия-Неман»

Последний пилот авиаполка «Нормандия-Неман» Гаэль Табюре (Gaël Taburet) скончался на 97-м году жизни во Франции, об этом сообщает портал ouest-france. Церемония прощания запланирована на 22 февраля в крематории в Каннах.

В авиаполк Табюре записался добровольцем в апреле 1944 года, в июне во время своего первого боевого вылета он сбил немецкий истребитель Focke-Wulf-190. Всего в боях на советско-германском фронте он уничтожил шесть самолетов противника (два лично и четыре в группе).

На родину Табюре вернулся на советском истребителе Як-3 — 45 таких машин советское правительство подарило французским летчикам.

«Нормандия-Неман» — французский истребительный авиационный полк, воевавший во время Великой Отечественной войны против войск нацистской Германии и ее союзников на советско-германском фронте в 1943-1945 годах. Это единственная воинская часть союзного иностранного государства, принимавшая участие в боевых действиях на территории СССР.

За время боевых действий летчики «Нормандии-Неман» совершили 5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных боев, одержали 273 подтвержденные победы. За время ведения боевых действий через эскадрилью прошло 96 человек боевого личного состава (по другим данным — 99), потери составили 42 летчика.