Пожилой пилот перебрал с алкоголем, сел за штурвал и попался

Полиция аэропорта в Манчестере арестовала 62-летнего пилота компании American Airlines, подозреваемого в управлении самолетом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Independent.

В связи с инцидентом рейс AA735 в Филадельфию был отменен, всем пассажирам забронировали билеты на другие рейсы. Представители авиакомпании принесли своим клиентам извинения и сообщили, что ведут переговоры с правоохранительными органами.

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В полиции Манчестера подтвердили арест пилота, который работал с превышающим допустимую норму содержанием алкоголя в крови.

В ноябре 2018 года 42-летнего пьяного пилота авиакомпании Japan Airlines задержали в терминале лондонского аэропорта Хитроу. Мужчина прошел тест на алкогольное опьянение, который выявил десятикратное превышение норм, установленных в Великобритании. Позже сотрудник признался, что выпил полтора литра вина и 1,8 литра пива за ночь до вылета.

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