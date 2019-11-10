Российский самолет экстренно приземлился из-за нарушившей правила пассажирки

Пассажирский самолет вынужденно сел в самарском аэропорту Курумоч из-за нарушившей правила женщины. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, рейс из Челябинска в Сочи было решено посадить в Самаре, чтобы снять с борта пассажирку, курившую в туалете самолета электронные сигареты.

После того, как нарушительницу высадили, самолет отправился в Сочи.

Ранее в ноябре сообщалось, что молодоженов из Австралии вместе с 20 членами семьи сняли с рейса авиакомпании Jetstar из-за «мусульманской внешности». Один из австралийцев утверждает, что скандал с бортпроводниками начался после того, как он сообщил о неисправности бортового устройства. Мужчина подчеркнул, что разговаривал со стюардессой уважительно, в то время как она якобы оскорбила его, указав на особенности его внешности и вероисповедание.

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