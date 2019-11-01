У российского SSJ-100 отказал двигатель во время полета

У пассажирского Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) во время полета отказал один из двигателей. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает в пятницу, 1 ноября, «Интерфакс».

Отмечается, что лайнер, на борту которого находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа, кружит над Тюменью, вырабатывает топливо и готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета.

По данным сервиса Flightradar, речь идет о воздушном судне авиакомпании «Ямал», вылетевшем из тюменского аэропорта «Рощино» в Санкт-Петербург в 18:55 по местному времени (16:55 мск).

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В мае самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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