Продажи Sukhoi SuperJet 100 рекордно упали

Продажи российского гражданского самолета Sukhoi SuperJet 100 по итогам 2019 года окажутся самыми низкими за последние семь лет, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, в 2019 году «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) должны поставить покупателям 15 лайнеров, что станет самым низким показателем с 2012 года — второго с момента начала серийного производства SSJ100. По сравнению с 2018 годом поставки сократятся на 30 процентов.

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10 самолетов должен получит «Аэрофлот», еще пять — региональные перевозчики (компании «Азимут», «Северсталь» и одна неназванная). Во всех случаях речь идет о лизинге через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

Поставки «Аэрофлоту» еще не начались, но должны закончиться до конца года. Ранее крупнейший российский перевозчик объявлял о намерении увеличить свой парк SSJ-100 — с 49 до 149.

Экспортировать SSJ-100 в 2019 году ГСС не собираются. Ранее зарубежные эксплуатанты массово отказывались от российских самолетов. На сегодняшний день последним иностранным перевозчиком, использующим SSJ-100, остается мексиканская InterJet. При этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о предварительной договоренности о поставках самолетов в Египет.

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