Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Тесты проводились на аэродроме в Жуковском (Московская область). В мероприятии участвовали самолеты с заводскими номерами 95032 и 95157, один из которых на передних кромках крыла и оперения имел имитаторы ледяных наростов специальной формы. Всего было выполнено более 140 полетов.

«Установка законцовок поспособствует улучшению взлетно-посадочных характеристик самолета. Более того, повысится топливная эффективность воздушного судна — авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на четыре процента», — приводят ГСС комментарий главы Минпрома Дениса Мантурова.

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В дальнейшем ГСС планируют сертифицировать усовершенствованный SSJ100, который заказчикам будет предлагаться в качестве опционального предложения. Законцовки могут устанавливаться как при производстве самолета, так и на уже поставленный.

В июле вице-премьер Юрий Борисов способом повышения конкурентоспособности первого российского ближнемагистрального пассажирского самолета SSJ100 назвал создание собственного силового агрегата взамен российско-французского.

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