Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100

Проект ближнемагистрального пассажирского самолета Ту-334 по сравнению с программой Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) был тупиковым, сообщил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Если кратко, то у этой машины был тупик развития. То есть мы бы не получили никаких компетенций и международную кооперацию, которая, хотя сегодня нас в каких-то вопросах и ограничивает уже, но по другим причинам и факторам», — заявил министр.

По его словам, хотя «теперь мы не можем без согласования с нашими партнерами поставить Superjet в те страны, куда мы могли бы поставить без всяких проблем и ограничений Ту-334», зато «мы бы не получили бы и тех наработок, которые сейчас имеем».

«Для меня Superjet важен не количеством собираемых самолетов, а сформированным капиталом надежных и конкурентных научных и технологических решений, которые позволили нам двигаться дальше, к МС-21, широкофюзеляжному самолету с Китаем и так далее», — сказал Мантуров.

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В июне стало известно о планах российской корпорации «Иркут» купить у американской компании United Technologies 40 двигателей для 20 самолетов МС-21.

В мае при возгорании Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного «черного крыла» из-за санкций США в отношении предприятий «Ростеха», в частности — «Аэрокомпозита».

Российский ближнемагистральный пассажирский самолет Ту-334 первый полет совершил в феврале 1999 года. Всего было произведено две таких машины. Самолет оснащался парой украинских турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) Д-436Т1. В настоящее время проект Ту-334 свернут.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 впервые полетел в мае 2008 года. В настоящее время произведено около 190 таких самолетов. Доля иностранных комплектующих в Sukhoi Superjet 100 оценивается в 80 процентов. В частности, самолет оснащается парой двигателей SaM146, являющимися совместной разработкой российского объединения «Сатурн» и французской компании Snecma.

Ближнесреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») первый полет совершил в мае 2017 года. В настоящее время выпущено четыре единицы МС-21, включая одну — для статических испытаний. В самолете используется множество западных технологий и компонентов. В частности, на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые впоследствии планируется заменить российскими ПД-14.

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