Россия купит у США 40 двигателей для «самолета XXI века»

Российская корпорация «Иркут» через «Объединенную авиастроительную корпорацию» (входит в «Ростех») закажет у американской компании United Technologies 40 двигателей для 20 самолетов МС-21, сообщает «Интерфакс».

Агентство ссылается на материалы закупки, в которых отмечается, что заказ «регулируется условиями и положениями» контракта, заключенного сторонами в 2012 году, «с учетом изменений и дополнений». Соглашение максимальной стоимостью 250 миллионов долларов должно быть реализовано в 2020-2023 годах.

В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного «черного крыла» из-за санкций США в отношении предприятий «Ростеха», в частности — «Аэрокомпозита».

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В ноябре 2018 года стало известно, что МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году.

Новейший российский ближнесреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов — в частности, на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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