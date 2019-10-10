Для Sukhoi SuperJet 100 нашли нового покупателя

Россия и Египет возобновили переговоры по поводу поставок самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которого цитирует РИА Новости.

По словам министра, закупки самолетов египетской стороной зависят от исхода переговоров о возобновлении авиасообщения между странами, прерванного в 2015 году после теракта над Синайским полуостровом.

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«Изначально, когда мы подписывали меморандум [о поставках], это [возобновление сообщения] имелось в виду. Без обеспечения маршрутной сетки говорить о дополнительных потребностях достаточно сложно. Думаю, что вопрос как-то решится», — отметил Мантуров.

В случае достижения договоренности Египту может быть продано 12 самолетов SSJ100. Кроме того, Москва и Каир ведут переговоры о поставках разрабатываемого среднемагистрального самолета МС-21, отметил Мантуров.

Ранее SSJ100, выпускаемые «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС), поставлялись нескольким иностранным перевозчикам, однако почти все они отказались от российских самолетов. В ГСС такой шаг объясняли ошибочной бизнес-моделью авиакомпаний, из-за которой они несли убытки при эксплуатации SSJ100. В настоящий момент единственным иностранным перевозчиком, располагающим SSJ100, остается мексиканская Interjet.

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