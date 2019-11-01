Появились подробности о приготовившемся к экстренной посадке SSJ-100

Двигатель пассажирского Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевшего из Тюмени в Санкт-Петербург, не вышел из строя, но функционирует с перебоями. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс» в пятницу, 1 ноября.

По его словам, лайнер сможет приземлиться в аэропорту вылета примерно через полтора часа.

Как уточняет «Комсомольская правда», на борту воздушного судна находятся 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Ранее сообщалось о 80 пассажирах и шести членах экипажа.

О готовящемся к аварийной посадке SSJ-100 стало известно ранее 1 ноября. По данным сервиса Flightradar, речь идет о воздушном судне авиакомпании «Ямал», вылетевшем из тюменского аэропорта «Рощино» в Санкт-Петербург в 18:55 по местному времени (16:55 мск).

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