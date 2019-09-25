У севшего в России самолета загорелась стойка шасси

У самолета Boeing-767 загорелась стойка шасси во время приземления в Барнауле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечает Telegram-канал «112», все пассажиры были эвакуированы из самолета. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского аэропорта Камарань, расположенного в городе Камрани.

5 мая самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

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