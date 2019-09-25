Появилось видео эвакуации пассажиров из горящего в российском аэропорту самолета

Видео: 112 / Telegram

Эвакуация пассажиров самолета Boeing-767, стойка шасси которого загорелась во время посадки в аэропорту города Барнаул, попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На записи слышны крики туристов, выбегающих из лайнера. По предварительной информации, несмотря на панику, никто из пассажиров не погиб. Все, кто находился на борту, были эвакуированы из самолета.

Ранее 25 сентября сообщалось, что у самолета Boeing-767 загорелась стойка шасси во время приземления в Барнауле. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского аэропорта Камарань, расположенного в городе Камрани.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!