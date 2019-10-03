SSJ-100 выкатился за пределы посадочной полосы в России

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при приземлении в региональном аэропорту Певек в поселке Апапельгино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Чукотки.

Инцидент произошел с лайнером, который следовал из Якутии на Чукотку. На его борту находились 72 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В августе самолет российской авиакомпании S7 сбил пять фонарей при вылете из аэропорта Домодедово. Инцидент произошел рано утром, когда Boeing 737-800, летевший в Симферополь, набирал скорость перед взлетом. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что лайнер разбил пять осветительных приборов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!