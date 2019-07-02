Пассажирский самолет соскользнул с ВПП и увяз в грязи

Пассажирский самолет индийской бюджетной авиакомпании SpiceJet соскользнул с взлетно-посадочной полосы во время приземления в аэропорту Мумбая из-за непогоды. Об этом сообщает издание The Economic Times.

Инцидент произошел около полуночи в понедельник, 1 июля. Лайнер Boeing 737-800 совершал перелет из Джайпура и при заходе на посадку в Мумбай столкнулся с плохими метеоусловиями.

Несмотря на жесткую посадку, никто из пассажиров не пострадал. Как видно на фотографиях, после приземления шасси самолета увязло в грязи. Кроме того, носовая часть лайнера также оказалась повреждена.

Фото: Telegram-канал «РУ_ЧП» 1 /2

В марте пассажирский самолет российской авиакомпании «Аврора» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки на Чукотке. Bombardier DHC-8, перевозивший 68 пассажиров и пять членов экипажа, совершал рейс из аэропорта Магадана в аэропорт Купол.

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