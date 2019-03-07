На Чукотке самолет с пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Аврора» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время посадки на Чукотке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Bombardier DHC-8 авиакомпании «Аврора», перевозивший 68 пассажиров и пять членов экипажа, совершал рейс из аэропорта Магадана в аэропорт Купол.

В результате инцидента в аэропорту повредилось светосигнальное оборудование. Никто из находившихся на борту не пострадал.

2 марта самолет Boeingг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился при посадке за пределы ВПП в петербургском аэропорту Пулково. После инцидента взлетно-посадочная полоса №1 была временно закрыта.

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