В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет, следовавший по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером в субботу, 2 марта. «В 21:59 воздушное судно Boeing-767 авиакомпании Uzbekistan Airways осуществило плановую посадку в аэропорту Пулково. При рулении после посадки выкатилось за пределы ВПП», — приводит агентство сообщении пресс-службы аэропорта.

На борту воздушного судна находился 241 пассажир и 10 членов экипажа, никто из них не пострадал. «Пулково» работает в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса №1 временно закрыта.

Следователи устанавливают причину произошедшего. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В конце февраля сообщалось, что самолет Jet Air Group совершил неудачную посадку и выкатился за пределы ВПП в аэропорту Шереметьево. Он следовал по маршруту Баку — Москва.

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