Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево

Самолет авиакомпании Smart Wings, который должен был вылететь в Прагу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщается на сайте воздушной гавани.

Как отмечается, инцидент произошел в 14:16 по московскому времени, когда авиалайнер совершал разгон по ВПП. В результате происшествия никто из находившихся на борту 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпании, они смогут вылететь в Прагу следующим рейсом.

При этом полосу, на которой произошел инцидент, пришлось закрыть, чтобы эвакуировать самолет. Его планируется отбуксировать на место стоянки при помощи тягача. В пресс-службе аэропорта уточнили, что на время проведения работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилетов других рейсов.

В декабре 2017 года с взлетной полосы в Шереметьево съехал самолет авиакомпании AirBaltic. Прилетевший из Риги авиалайнер при выруливании с ВПП на рулежную дорожку не удержался в створе и выкатился передней стойкой шасси на пять метров за пределы полосы.

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