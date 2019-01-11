Власти отреагировали на дефектность новой полосы в Шереметьево

Министерство транспорта отрицает информацию о неполноценной эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Минтранса.

В ранее опубликованной пояснительной записке к законопроекту Минтранса о приаэродромных территориях говорилось об ограничении эксплуатации в связи с близким расположением ВПП к крупным населенным пунктам: Лобня (пять километров), Сходня (три километра), Зеленоград (пять). В записке также было сказано, что из-за высоких показателей шума количество рейсов в аэропорту пришлось сократить.

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Позже документы, опубликованные на государственном портале, стали недоступны. При переходе по прежней ссылке появляется информация о том, что проект удален. Теперь ведомство утверждает, что благодаря новым разработкам в сфере авиаперевозок, в том числе контролем над маневрами, стало возможным снижение авиационного шума.

«Эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета — самолет выполняет полет по точно установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой», — рассказал представитель Минтранса. Он также отметил, что новая ВПП позволит Шереметьево сократить задержки рейсов и увеличить количество взлетов и посадок в час с 70 до 100.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее признал необходимость повторного переноса даты введения третьей полосы в эксплуатацию: крайним сроком назначили март 2019 года. Общая стоимость затрат на ее строительство без учета выкупа земель составляет 55,7 миллиарда рублей.

Третью ВПП в Шереметьево начали строить в 2009 году.

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