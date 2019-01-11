Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Полноценная эксплуатация строящейся третьей полосы аэропорта Шереметьево невозможна из-за жилых домов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту Минтранса о приаэродромных территориях.

Отмечается, что для развития аэродромов в России необходимо наличие в зонах строительства пустых территорий, тогда как в окружении жилой застройки воздушная гавань лишается возможности расширить наземную инфраструктуру. В качестве примера приводится Шереметьево, где из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить.

Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель. Планируется, что комплекс новой ВПП займет 340 гектаров, длина полосы составит 3,2 километра, ширина — 60 метров. По последним подсчетам, первый самолет должен взлететь с новой полосы в марте 2019 года.

Международный аэропорт Шереметьево является крупнейшей по объемам пассажирских и грузовых перевозок воздушной гаванью страны. Маршрутная сеть аэрокомплекса насчитывает более 200 направлений.

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