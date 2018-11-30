В Москве третий человек за две недели оказался на пути самолета

Транспортная прокуратура проверит информацию о том, что в столичном аэропорту Шереметьево самолет прервал взлет из-за человека на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом в пятницу, 30 ноября, представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила ТАСС.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, на рулежную дорожку вышел рабочий, у которого, по некоторым данным, не было спецодежды. Поскольку мужчина передвигался по контролируемой зоне, диспетчер принял решение отложить взлет. В результате инцидента никто не пострадал.

Это третий за две недели случай, когда человек оказывается на взлетной полосе одного из столичных аэропортов. 20 ноября 25-летний мужчина погиб под шасси самолета на ВПП в аэропорту Шереметьево. По данным источника «Ленты.ру», он хотел забраться в лайнер на ходу и покинуть аэропорт.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что пассажир опоздал на самолет, вылетающий из московского аэропорта Внуково, и попытался задержать его, выбежав на ВПП.

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