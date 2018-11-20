Появились подробности гибели мужчины под шасси самолета в Шереметьево

Личность 25-летнего мужчины, погибшего на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, установлена по документам, обнаруженным в кармане. Проводится доследственная проверка, сообщила «Ленте.ру» во вторник, 20 ноября, представитель столичного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Наталья Федорова.

Источники РЕН ТВ добавляют, что погибшим оказался гражданин Армении 1993 года рождения. Отмечается, что он был депортирован из Испании и летел из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Собеседники телеканала рассказали, что во время полета мужчина устроил дебош на борту, поэтому после приземления его сняли с рейса. Дальнейшие его действия неизвестны, границу с Россией он не пересекал, оставаясь в транзитной зоне.

Сейчас специалисты выясняют, как молодой человек оказался на летном поле, а также был ли он сбит или выпал из ниши шасси.

Об обнаружении останков молодого человека на взлетно-посадочной полосе сообщалось ранее во вторник. Пилот воздушного судна, следовавшего в Афины, сказал диспетчеру, что с чем-то столкнулся, возможно, с животным.

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