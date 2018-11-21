Балетмейстер рассказал о дебоше погибшего под шасси самолета мужчины

Мужчина, который был снят с рейса за дебош и погиб на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Шереметьево, незадолго до смерти подрался с балетмейстером. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает «Пятый канал».

По словам руководителя труппы «Русский национальный балет» Сергея Радченко, летевшего вместе с ним, молодой человек пристально на него смотрел и потом набросился с кулаками. «Вдруг чувствую удар в челюсть. Я не стал начинать драку. Затем какой-то здоровый мужик подошел, блокировал его на сиденье. Он, по-моему, наркоман», — рассказал балетмейстер.

Радченко также отметил, что до этого мужчина атаковал и другого пассажира.

По данным РЕН ТВ, погибшим оказался гражданин Армении 1993 года рождения, который был депортирован из Испании и летел на родину с пересадкой в Москве.

Сообщается, что границу с Россией он не пересекал, оставаясь в транзитной зоне. Специалисты выясняют, как молодой человек оказался на летном поле, а также был ли он сбит самолетом или выпал из ниши шасси.

20 ноября стало известно о том, что на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево были обнаружены останки человека. Пилот воздушного судна, следовавшего в Афины, сказал диспетчеру, что с чем-то столкнулся, возможно, с животным.

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