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Мужчина попал под самолет в Шереметьево

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На летном поле аэропорта Шереметьево обнаружили останки неизвестного мужчины 20-25 лет на вид. Пассажирский самолет наехал на него во время разгона, сообщил «Ленте.ру» источник в следственных органах.

Пилот лайнера, вылетевшего в Афины, сообщил диспетчерам, что, предположительно, столкнулся с животным на взлетно-посадочной полосе. Системы самолета не выявили повреждений, поэтому в аэропорт вылета воздушное судно решили не возвращать.

Сотрудники авиационной безопасности, прибывшие на место, обнаружили на полосе человеческие останки. Как мужчина попал на летное поле, пока неизвестно. На место выехала оперативно-следственная группа.

По данным источника «Интерфакса», для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Выясняются обстоятельства случившегося.

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