Пилот сбившего мужчину самолета отреагировал на инцидент словами «думаю, заяц»

Портал Aviado.ru опубликовал запись переговоров диспетчера московского аэропорта Шереметьево с пилотом Boeing 737 после того, как на взлетно-посадочной полосе под шасси его самолета погиб мужчина.

На записи слышно, что пилот доложил о готовности воздушного судна к полету, несмотря на сбитого, по его мнению, зайца: «У нас все нормально, никаких отказов, ничего не видно. Я думаю, что "заяц" не мог нанести повреждений каких-либо. Продолжаем полет».

Незадолго до гибели мужчина устроил дебош на борту самолета и был снят с рейса. Руководитель труппы «Русский национальный балет» Сергей Радченко заявил, что молодой человек ударил его в челюсть, а также атаковал другого пассажира.

20 ноября на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево были обнаружены останки человека. По данным РЕН ТВ, погибшим оказался гражданин Армении 1993 года рождения, который был депортирован из Испании и летел на родину с пересадкой в Москве.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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