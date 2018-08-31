В Шереметьево перестали объявлять опоздавших

В московском аэропорту Шереметьево больше не будут объявлять опаздывающих пассажиров в связи с требованиями закона о персональных данных. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

«Теперь дикторы службы информации Шереметьево при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе также заявили, что данные изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в аэропорту.

В июне онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров. По результатам исследования Шереметьево занял 15-ю строчку в рейтинге, получив 8,13 балла.

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