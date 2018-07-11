Шереметьево вернет курилки до конца сентября

Аэропорт Шереметьево определился с компанией, которая установит семь павильонов для курения с вытяжной системой. Об этом сообщает РБК.

Контракт на сумму 3,93 миллиона рублей был заключен с петербургской компанией «Место для курения» 22 июня. Компания должна установить курилки на территории аэропорта до 30 сентября. По информации «Интерфакса», курительные помещения будут расположены не менее чем за 15 метров от входов в здание.

Павильоны построят в соответствии с требованиями. Их параметры будут составлять четыре метра в длину, два — в ширину и 2,85 метра в высоту. Также курилки должны быть выполнены из стекла и алюминия и иметь вытяжную систему, обеспечивающую десятикратное обновление воздуха ежечасно.

В ноябре 2017 администрация аэропорта Шереметьево обратилась к депутатам с предложением вернуть зоны для курения. В апреле 2016 с подобным заявлением выступил совладелец Внуково.

После издания антитабачного закона в 2013 году зоны для курения были запрещены во всех общественных местах, включая аэропорты. Согласно данному закону курение разрешено на расстоянии не менее 15 метров от дверей вокзалов, больниц, школ.

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