В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа

В московском аэропорту Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.
«В связи с перебоями в работе системы транспортировки багажа аэропорта Шереметьево возникли проблемы, связанные с отправкой багажа пассажиров, вылетавших или следовавших через аэропорт Шереметьево трансфером», — говорится в сообщении. Представители Шереметьево пообещали, что недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами.
«В случае неприбытия багажа по прилету Вам необходимо обратиться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия и заполнить специальную форму. Важно сохранять полетные документы, особенно посадочный талон и отрывной талон багажной бирки», — добавили в аэропорту.
Когда система начнет работать в обычном режиме, не сообщается.
По информации «Интерфакс», в пятницу, 20 июля, несколько десятков человек столкнулись с проблемой при получении багажа в аэропорту Иркутска после прилета из Шереметьево.