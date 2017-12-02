Шереметьево в два раза сократило рейсы из-за снегопада

Московский аэропорт Шереметьево обслуживает в два раза меньше рейсов, чем должен, из-за непогоды в столице. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли.

Он отметил, что в авиагавани скапливается очередь на вылет — примерно шесть-восемь самолетов.

«В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55, которые осуществляются при благоприятных метеоусловиях», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Москве задержали около ста рейсов. В столице увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. Как отмечает агентство, 1 декабря в городе выпало более пятой части месячной нормы осадков.