Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой

Работник аэропорта Схипхол (Амстердам) использовал клейкую ленту при подготовке самолета авиакомпании EasyJet к вылету в Берлин. Видео опубликовала газета Daily Express.

Пилот самолета EasyJet объявил о задержке на проведение ремонтных работ. Находившиеся на борту пассажиры наблюдали, как технический сотрудник заклеивает изолентой один из двигателей воздушного судна. Видео разместили в сети, оно стало вирусным.

На специализированном сайте AskThePilot пояснили, что используемый материал — это «высокотехнологичная металлическая лента, известная как "скоростная лента"». Она чувствительна к перепадам температуры и сжимается или расширяется в зависимости от условий, что делает ее пригодной для временного ремонта самолетов.

В EasyJet сообщили, что специальная лента используется согласно инструкциям, а безопасность пассажиров для компании — главное.