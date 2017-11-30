Отельные ковры прославили пилота

Пилот из Далласа (штат Техас) с 2015 года ведет аккаунт в Instagram, в котором размещает фотографии ковров из различных номеров отелей, где ему приходилось останавливаться. Об этом сообщает BuzzFeed.

Эта идея пришла в голову Биллу Янгу, когда он отдыхал в перерывах между рейсами в одном из отелей и заметил странный ковер в номере. Чтобы разнообразить свои командировки, американец решил фотографировать странные ковры и размещать снимки в интернете.

«Мне показалось это забавным. На некоторых коврах были странные символы, как Иллюминати, на других — большие значки или причудливые гаргульи. Чем более сумасшедшие узоры — тем лучше», — пояснил Янг.

Материалы по теме Танцы на костях Лучшие фотографии Instagram за ноябрь

За два года его аккаунт @MyHotelCarpet набрал всего 82 подписчика. Все изменилось, когда 19-летняя дочь Билла Джил Янг разместила в своих аккаунтах в Twitter и Instagram обращение к подписчикам следующего содержания: «Все, о чем я мечтаю на Рождество, это чтобы аккаунт моего отца с коврами из отелей "завирусился". Пожалуйста, помогите этому случиться!».

Пользователи оценили инициативу девушки и начали активно подписываться на аккаунт Билла. За полдня число его фолловеров выросло до 430 тысяч. В настоящий момент их уже более 520 тысяч, и количество увеличивается с каждым часом.