«Психоделические» ковры в Госдуме испугали и насмешили соцсети

В соцсетях на протяжении двух дней обсуждают и смеются над коврами в Госдуме. Журналистка Екатерина Дементьева разместила фотографию этого предмета интерьера в Facebook в четверг, 10 августа. Спустя какое-то время снимок появился на развлекательном сайте Reddit.

Дементьева подписала пост словами: «Двойная сплошная». Под публикацией появились такие комментарии: «Это двойная двойная я бы сказал», «Гипернормализация», «Psychedelic», «Четвертое измерение».

Пользователи Twitter дополнили снимок разными изображениями. Например, на ковер «поставили» девочек-близняшек из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика. Картинку разместили в ответ на твит: «Ничего страшнее в своей жизни не видел».

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 10 августа 2017, 11:09

Кто-то даже сделал гифку.

На Reddit тема с ковром называется «Коридор после того, как выпил слишком много водки». При обсуждении многие пользователи вспомнили про этот алкогольный напиток, также про игры Mario Kart и Super Mario 64. Один из англоязычных юзеров отметил: «Я встречал такие вещи в США. Как правило, это лестница, которую переделали ради удобства инвалидов. Конечно, ковер прям кричит, что он из России». Судя по комментариям в теме, на Reddit не знали, что фото сделано в Госдуме.

Странный визуальный эффект на снимке получился из-за того, что на один ковер накладывается другой — покрывающий пандус.

