Омский воркаут на фоне ковра покорил соцсети

В сети набирает популярность Instagram-аккаунт 18-летнего жителя Омска Славы Крипака, где молодой человек публикует фото- и видеоотчеты воркаута. На его профиль уже подписались более 77 тысяч человек.

👍🏻⚡️👍🏻 A post shared by Слава Крипак (@workoutslava) on Jun 28, 2017 at 11:25pm PDT

На большинстве фотографий и видеозаписей Крипака фоном выступает висящий на стене бордовый ковер, а в качестве подставок для удержания планки новоиспеченный блогер использует стул, табуретку и деревянные бруски.

A post shared by Слава Крипак (@workoutslava) on Jul 9, 2017 at 11:20pm PDT

При этом некоторые снимки и ролики в Instagram спортсмена сделаны в других локациях, среди которых спортивные площадки, мосты, торговые центры и даже площади с фонтанами. «Будь одним из всех, но не будь как все», — говорится в описании профиля.

Little training 😉 #gymnastics #super_athletes #calisthenics #workout #planche #handstand #training A post shared by Слава Крипак (@workoutslava) on Jun 9, 2017 at 11:45pm PDT

Судя по комментариям под публикациями, за занятиями Крипака наблюдают не только российские, но западные пользователи — они же составляют основную часть аудитории спортсмена. Каждая фотография в его профиле набирает минимум три тысячи лайков, ролики — не менее восьми-девяти тысяч просмотров.