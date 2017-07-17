Пользователи Instagram обвинили популярного тревел-блогера во лжи

Подписчики уличили Instagram-блогера Амелию Лиану (Amelia Liana) в применении фотошопа для снимков, которые она размещает на своей страничке. Под фотографиями появилось множество разоблачительных комментариев.

Первоначально юзеров смутило, что на одной из фотографий 26-летняя Амелия запечатлена на фоне панорамы Нью-Йорка, на которой почему-то нет самого высокого здания США — Башни Свободы. Это часть Всемирного торгового центра, построена в 2013 году.

В комментариях под снимком пользователи обвинили девушку том, что она выдает отфотошопленные изображения за оригинальные. Эксперт The Times подтвердил, что фото Амелии было наложено поверх старого вида Нью-Йорка. Блогер была вынуждена удалить снимок, а пользователи вошли в раж и начали подвергать критике почти каждый ее пост.

Так, выяснилось, что девушка пыталась выдать старое фото Тадж-Махала за актуальное. Подписчикам показалось подозрительным, что вокруг главной достопримечательности Индии нет ни души. Амелия отмечает, что делает снимки для блога ранним утром, чтобы на них не попали туристы, однако путешественники заявили, что даже на заре у Тадж-Махала всегда есть люди.

A post shared by Amelia Liana (@amelialiana) on Apr 10, 2017 at 8:46am PDT

Недавно побывавшие в Индии пользователи убеждены, что девушка, как и в случае с Нью-Йорком, взяла старую фотографию и прифотошопила к ней себя. Они указали, что сейчас Тадж-Махал выглядит совершенно иначе: одна из его башен реставрируется, а в бассейне нет воды. Кроме того, некоторым показалось очевидным, что птицы на снимке тоже ненастоящие.

A post shared by Ihsan Fadhlur Rahman (@bangmarlon) on Jul 13, 2017 at 10:26pm PDT

Вызвала сомнение и подлинность фото из Флоренции. Некоторые заметили, что девушка сняла лакомство на фоне изображения города в какой-то туристической лавке.

A post shared by Amelia Liana (@amelialiana) on Jun 30, 2017 at 10:41am PDT

Сама героиня фотографий утверждает, что все ее фото реальны. По ее словам, у нее много последователей, которых она считает своими друзьями, поэтому никогда не отважится на то, чтобы обманывать их с помощью редактора. В Instagram на Амелию подписаны почти 460 тысяч пользователей.