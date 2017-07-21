Соцсети покорил настрадавшийся и обретший радость бородатый дракон

В Instagram набрал популярность аккаунт бородатой агамы (или бородатого дракона) по кличке Улыбчивый Смауг. Подписчики называют его самой счастливой ящерицей на Земле.

Thanks for the nomination @ariathebeardeddragon for #momsfavoritepicture this definitely is my favourite as it was one of the first photos I took of my smiley baby when I brung him home. It had not been 5 minutes and he already brung such joy and warmth into my heart ❤️ I nominate @a_gecko_and_his_pjs @daisypeachiebeard @alisanimalhouse and @jaqenthedragon A post shared by Smiley Smaugy (@smaugthesmileydragon) on Jun 5, 2017 at 3:28am PDT

На профиль Смауга, прозванного так в честь дракона из вселенной Джона Толкиена, обратило издание Daily Mail. Газета связалась с хозяйкой ящерицы, 22-летней Шарлоттой Берч, которая рассказала ее историю.

По словам девушки, ока купила рептилию за 80 фунтов стерлингов (более 6 тысяч рублей). Предыдущие владельцы о Смауге не заботились: его держали в холодном темного безлюдном гараже, из-за чего он одичал и приобрел заболевание костей.

Девушка отмечает, что бородатый дракон очень пытлив. Он активно передвигается по дому, не боится выходить в сад и любит поездки с хозяйкой. На фотографиях, которые она выкладывает в сеть, агама часто запечатлена с приоткрытым ртом, из-за чего кажется, что она радуется. Однако на самом деле ящерице необходимо открывать рот, чтобы отрегулировать температуру тела.